DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 -0,8%Nas22.554 -0,9%Bitcoin59.166 +0,6%Euro1,1617 -0,6%Öl81,08 +3,9%Gold5.136 -3,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX rauscht letztlich unter 23.800-Punkte-Marke -- Plug Power: Mehr Umsatz -- Palantir, MongoDB, Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, Vonovia, TUI, BestBuy im Fokus
Top News
So viel hätte eine Investition in Stellar von vor 3 Jahren abgeworfen So viel hätte eine Investition in Stellar von vor 3 Jahren abgeworfen
Cardano: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht Cardano: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nato-Verteidigungsausgaben: Merz appelliert an Spanien

03.03.26 18:49 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Spanien zu mehr Verteidigungsausgaben aufgefordert. Merz sagte bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington, man versuche, Spanien davon zu überzeugen, die in der Nato vereinbarten Vorgaben für Verteidigungsausgaben einzuhalten. Spanien sei das einzige Land, das dies nicht akzeptieren wolle.

Wer­bung

"Wir versuchen, sie davon zu überzeugen, dass dies Teil unserer gemeinsamen Sicherheit ist und dass wir uns alle an diese Zahlen halten müssen", sagte Merz. Es gehe um 3,5 Prozent für das Militär und weitere 1,5 Prozent für die militärische Infrastruktur. Spanien müsse sich daran halten.

Trump nannte Spanien sehr unkooperativ. Spanien weigert sich, die Erhöhung der Verteidigungsausgaben so wie die anderen Nato-Mitglieder auf fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts zuzusagen.

Im vergangenen Sommer hatte sich die Nato verpflichtet, die Verteidigungsausgaben anzuheben. Die Alliierten legten sich auf das neue Ziel fest, spätestens ab 2035 jährlich fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung und Sicherheit zu investieren - so viel wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr.

Wer­bung

Trump hatte beim Treffen mit Merz zuvor bereits scharfe Kritik an Spanien geäußert - Spanien weigert sich, militärische Stützpunkte für Angriffe gegen den Iran zur Verfügung zu stellen./hoe/DP/stw