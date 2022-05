Nato-Vize gratuliert ESC-Sieger Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Der stellvertretende Nato-Generalsekretär Mircea Geoana hat der Ukraine zum Sieg beim Eurovision Song Contest gratuliert. Der ESC habe eine immense öffentliche Unterstützung in ganz Europa und Australien für den Mut der Ukraine gezeigt, sagte der Rumäne am Sonntag am Rande des Nato-Außenministertreffens in Berlin. "Natürlich war und ist auch der Song wundervoll", fügte er hinzu.

Der russische Präsident Wladimir Putin habe den "brutalsten und zynischsten Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg" gestartet. Er sei nun überrascht vom Mut der Ukrainer und der Geschlossenheit des Westens. "Wir sind vereint, wir sind stark, wir werden der Ukraine weiter helfen, diesen Krieg zu gewinnen", betonte Geoana.

Das Kalush Orchestra hatte am Samstagabend im italienischen Turin mit 631 Punkten den ersten Platz für die Ukraine beim ESC geholt - vor Großbritannien und Spanien. Deutschland wurde Letzter.