DAX24.292 +1,4%Est505.882 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6700 ±0,0%Nas25.114 +0,9%Bitcoin66.807 +0,3%Euro1,1720 ±0,0%Öl108,2 -5,2%Gold4.613 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Apple 865985 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Intel 855681 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Atlassian A3DUN5 SAP 716460 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Apple meldet starke Zahlen -- Reddit, Rivian, VW, RTL, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
KW 18: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 18: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
Meta Platforms-Aktie: Was Analysten vom Kursverlauf erwarten Meta Platforms-Aktie: Was Analysten vom Kursverlauf erwarten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nato will Klarheit über US-Truppenabzug gewinnen

02.05.26 11:40 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Nato versucht, Einzelheiten zum angekündigten US-Truppenabzug aus Deutschland zu erfahren. "Wir arbeiten mit den USA zusammen, um die Details ihrer Entscheidung zur Truppenpräsenz in Deutschland zu ergründen", teilte eine Nato-Sprecherin auf der Plattform X mit.

Die Anpassung unterstreiche aber die Notwendigkeit, dass Europa sich stärker im Verteidigungsbündnis engagiere, verstärkt in die Verteidigung investiere und einen größeren Teil der Verantwortung für die gemeinsame Sicherheit übernehme. Da gebe es bereits Fortschritte. "Wir bleiben zuversichtlich, dass wir unsere Abschreckung und Verteidigung gewährleisten können, während dieser Wandel hin zu einem stärkeren Europa in einer stärkeren Nato weitergeht", schrieb die Sprecherin weiter.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat den Abzug von etwa 5.000 US-Soldaten aus Deutschland angeordnet. Nach Angaben eines Sprechers soll der Abzug innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate abgeschlossen sein. Die genauen Hintergründe der Entscheidung und welche Standorte betroffen sind sowie welches Personal genau verlegt werden soll, ist bislang unklar./lkl/DP/zb