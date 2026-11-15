Natura Cosmeticos verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Natura Cosmeticos lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,07 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2,440 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 980,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 953,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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