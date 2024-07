naturenergie holding AG / Schlagwort(e): Personalie

naturenergie holding AG: Neue Geschäftsleitung ab 11. Oktober



26.07.2024 / 17:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung - gemäss Art. 53 KR der Schweizer Börse SIX (CH) - naturenergie holding AG: Neue Geschäftsleitung ab 11. Oktober Laufenburg, 26. Juli 2024. Zum 11. Oktober 2024 wird Michel Schwery, bislang Mitglied der Geschäftsleitung der naturenergie holding AG, den Vorsitz von Dr. Jörg Reichert übernehmen. Die Geschäftsleitung wird ausserdem von zwei auf drei Mitglieder vergrössert. Die bisherigen naturenergie Bereichsleiter Klaus Müller und Daniel Schölderle rücken als neue Mitglieder nach. Dr. Jörg Reichert, derzeitiger Vorsitzender der Geschäftsleitung, verlässt die Unternehmensgruppe zum gleichen Zeitpunkt. Michel Schwery (Jahrgang 1964) ist seit 2012 Mitglied der Geschäftsleitung der naturenergie holding AG. Klaus Müller (Jahrgang 1968), seit 2015 Bereichsleiter Finanzen & Services, und Daniel Schölderle (Jahrgang 1977), seit 2023 Bereichsleiter Markt & Energielösungen, treten als neue Mitglieder in die Geschäftsleitung ein. Zum gleichen Zeitpunkt treten bei der Tochtergesellschaft naturenergie hochrhein AG Michel Schwery, Klaus Müller und Daniel Schölderle in den Vorstand ein; Michel Schwery übernimmt den Vorsitz. „Im Namen des Aufsichtsrats danke ich Jörg Reichert für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, seinen strategischen Weitblick und unermüdlichen Einsatz in den vergangenen Jahren, die für die Energiewirtschaft von tiefgreifenden Veränderungen und hoher Dynamik geprägt waren. Wir wünschen ihm alles erdenklich Gute für seine Zukunft“, sagt Thomas Kusterer, Präsident des Verwaltungsrats der naturenergie holding AG. Mit der vergrösserten Geschäftsleitung und der Ernennung von Michel Schwery zum Vorsitzenden stellt die Unternehmensgruppe die Kontinuität in der binationalen Unternehmensführung und Umsetzung der Strategie sicher. „Wir sind froh, dass wir mit der neuen Geschäftsleitung zentrale Kompetenzbereiche nahtlos und fokussiert abdecken können, um die zunehmenden Anforderungen im Energiesektor auch künftig erfolgreich zu bewältigen“, so Kusterer. Wie bereits im vergangenen April bekannt gegeben wurde, scheidet Jörg Reichert im Einvernehmen zwischen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung aus der naturenergie Gruppe aus. Dies geht einher mit Reicherts Bestellung zum Vorsitzenden der Geschäftsführung der Netze BW GmbH, die wie die naturenergie Gruppe zu den Tochtergesellschaften des EnBW-Konzerns zählt. Dazu sagt Kusterer: „Wir freuen uns, dass Jörg Reichert seine ausgeprägte energiewirtschaftliche Expertise und herausragende Führungskompetenz weiterhin im EnBW-Konzernverbund einbringen wird.“ Lebensläufe und Portraitbilder der neuen Geschäftsleitung stehen bei der ad hoc-Mitteilung auf der Website zur Verfügung. ----------- Sprache: Deutsch / Emittent: naturenergie holding AG, Baslerstrasse 44,

CH-5080 Laufenburg, Telefon: +41.62.869 22 22, Fax: +41.62.869 25 81,

info@naturenergie.ch, www.naturenergie-holding.ch, ISIN: CH 001 573 870 8 Unternehmensinformation

Die naturenergie holding AG ist ein deutsch-schweizerisches Unternehmen, das als regionaler Partner Menschen, Kommunen und Unternehmen zum nachhaltigen Leben und Wirtschaften in Südbaden und der Schweiz befähigt. Die naturenergie Gruppe gestaltet mit eigenen Stromverteilnetzen und ganzheitlichen Energielösungen die Rahmenbedingungen zum Gelingen der Energiewende. Sie erzeugt und vertreibt erneuerbare Energie aus Wasser- und Sonnenkraft. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio umfasst die Bereiche Photovoltaik, Wärme, Bauen und Wohnen sowie Elektromobilität. Zur Unternehmensgruppe gehören unter anderem die naturenergie hochrhein AG, die naturenergie netze GmbH, die enalpin AG und die tritec AG. Mit rund 1.340 Mitarbeitenden hat die Unternehmensgruppe im Jahr 2023 einen Umsatz von 1,97 Milliarden Euro erwirtschaftet. Sie ist eine Beteiligungsgesellschaft der EnBW Energie Baden-Württemberg AG. www.naturenergie-holding.ch

Ende der Adhoc-Mitteilung