Naturstrom setzt bei Direktvermarktung auf Wilken

Mit dem ersten Rechnungslauf hat die Naturstrom AG jetzt die Branchensoftware Wilken ENER:GY erfolgreich in Betrieb genommen. Mit dieser Lösung werden künftig alle Prozesse rund um die Direktvermarktung abgebildet, von der Marktkommunikation bis zur Abrechnung inklusive der Nebenbuchhaltung.

"Die klimafreundliche Erzeugung von elektrischer Energie ist seit unserer Gründung 1998 ein integraler Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Insofern spielt auch die Direktvermarktung unserer eigenen wie auch der Anlagen unserer Kunden eine zentrale Rolle, vor allem auch durch die zunehmende Anzahl der Post-EEG-Anlagen", erläutert Naturstrom-Vorstand Oliver Hummel die Bedeutung dieses Bereichs für das Unternehmen. Abgebildet wurde dieser Geschäftsprozess bisher mithilfe individuell entwickelter Anwendungen, die jedoch an ihre Grenzen gestoßen waren. Daher wurde über ein Ausschreibungsverfahren mit einem umfangreichen Kriterienkatalog eine integrierte Softwarelösung als Nachfolger gesucht - hier setzte sich am Ende die Wilken Software Group mit dem höchsten Erfüllungsgrad durch. "Trotz Corona konnten wir das Projekt Anfang Februar 2021 nur zehn Monate nach dem Start der Ausschreibung mit einer Punktlandung abschließen", zeigt sich Manuel Ullrich, Teamleitung Energiedatenmanagement & Software Energiehandel bei der Naturstrom AG, zufrieden. Insgesamt vermarktet Naturstrom bislang rund 400 Anlagen für die regenerative Erzeugung von Energie mit einer Leistung von etwa einem Gigawatt.

"Es freut uns, dass wir mit Naturstrom einen Kunden an Bord haben, der über eine jahrelange Erfahrung im Bereich Direktvermarktung verfügt und seine branchenspezifischen Anforderungen, die sich aus diesem Wachstumsmarkt ergeben, über unser ganzheitliches Abrechnungssystem abwickelt", so Tobias Mann, Leiter Beratung/Projekte bei der Wilken Software Group.

Über die NATURSTROM AG

Die NATURSTROM AG wurde 1998 in Düsseldorf gegründet und ver-sorgt mehr als 280.000 Haushalte, Unternehmen und Institutionen mit naturstrom, naturstrom biogas und nachhaltiger Wärme. Damit ist NATURSTROM einer der führenden Öko-Energieversorger in Deutschland. Daneben setzt das Unternehmen auf den konsequenten Ausbau dezentraler, erneuerbarer Energien. Über 300 Öko-Kraftwerke sind durch Mitwirkung von NATURSTROM bislang ans Netz gegangen. Zudem realisiert NATURSTROM verbrauchsnahe, sektorübergreifende Versorgungslösungen: von der ökologischen Nahwärmebelieferung in ländlichen Kommunen über Mieterstrom bis hin zu Strom-, Wärme- und E-Mobilitätsangeboten für mittelständische Betriebe oder ganze Quartiere. Mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen an 13 Standorten die Energiewende voran. Für ihre Vorreiterrolle wurde die NATURSTROM AG vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Europäischen Solarpreis.

Über die Wilken Software Group

Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standardsoftware für die Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wilken verbindet mit mehr als 600 Mitarbeitern an sieben Standorten in Deutschland, der Schweiz und Spanien Standardsoftware und Individualprogrammierungen zu einem Lösungsportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen und Finanzen & ERP.

