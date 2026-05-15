Natuzzi Spa (spons ADRs) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Natuzzi Spa (spons ADRs) lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,54 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Natuzzi Spa (spons ADRs) ein EPS von -0,320 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 90,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Natuzzi Spa (spons ADRs) 79,9 Millionen USD umgesetzt.

Natuzzi Spa (spons ADRs) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 3,050 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,510 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 347,85 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Natuzzi Spa (spons ADRs) einen Umsatz von 344,84 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.net