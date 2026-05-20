Naughty Ventures präsentierte Quartalsergebnisse

Naughty Ventures veröffentlichte am 19.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,120 CAD je Aktie erzielt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,070 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Naughty Ventures -0,120 CAD je Aktie verdient.

Redaktion finanzen.net