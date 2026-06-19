Naughty Ventures: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Werte in diesem Artikel
Naughty Ventures veröffentlichte am 19.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 CAD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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