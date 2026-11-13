Nava veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

13.11.26 06:35 Uhr

Nava hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,14 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,57 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 12,52 Milliarden INR gegenüber 9,64 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion Finanzen.net