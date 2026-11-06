Navient öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Navient präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 USD gegenüber -0,870 USD im Vorjahresquartal.
Navient hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 848,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 800,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Navient
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Navient
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Navient Aktie News
Navient Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Navient nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.