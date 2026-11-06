Navient öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

06.11.26 06:35 Uhr

Navient hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 848,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 800,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 USD gegenüber -0,870 USD im Vorjahresquartal.

Navient präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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