Navkar Urbanstructure stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Navkar Urbanstructure hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz wurde auf 144,2 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34,8 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Navkar Urbanstructure hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 233,63 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 160,56 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net