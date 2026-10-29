Nazara Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Nazara Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,95 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,850 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,03 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 5,26 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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