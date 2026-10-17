NB Bancorp: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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NB Bancorp veröffentlichte am 15.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,430 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 121,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NB Bancorp 85,2 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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