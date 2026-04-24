NB Bancorp präsentierte Quartalsergebnisse

24.07.26 06:35 Uhr

NB Bancorp präsentierte in der am 22.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,53 USD. Im letzten Jahr hatte NB Bancorp einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 117,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 84,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net