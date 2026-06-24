nDatalyze präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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nDatalyze hat am 23.06.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,010 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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