NE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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NE ließ sich am 12.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NE die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 31,03 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 28,49 JPY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 4,07 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte NE 3,93 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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