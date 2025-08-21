DAX23.723 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,56 -1,5%Dow45.655 +0,3%Nas21.786 -0,1%Bitcoin95.081 -0,2%Euro1,1726 -0,3%Öl67,06 +1,2%Gold3.640 +0,1%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Nebius im Fokus

Nebius Aktie News: RTS Aktie Nebius gewinnt am Nachmittag kräftig

09.09.25 16:09 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Nebius. Das Papier von Nebius konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 37,9 Prozent auf 88,32 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nebius
79,00 EUR 22,50 EUR 39,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Nebius nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 37,9 Prozent auf 88,32 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nebius-Aktie bei 97,08 USD. Bei 97,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 5.765.435 Nebius-Aktien den Besitzer.

Im Jahr 2024 erhielten Nebius-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 07.08.2025 hat Nebius die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,50 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 322,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 105,10 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 24,90 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Nebius am 30.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nebius-Verlust in Höhe von -0,243 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nebius-Aktie

NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert

NVIDIA-Aktie: Diese Aktien hielt der Chipriese im 1. Quartal 2025

SoundHound AI-Aktie -28%, WeRide-Aktie +83%: So hat NVIDIA in Q4 2024 investiert - KI-Aktien profitieren

Nachrichten zu Nebius

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nebius

DatumRatingAnalyst
07.04.2017Yandex HoldStandpoint Research
06.10.2015Yandex BuyDeutsche Bank AG
31.07.2015Yandex BuyDeutsche Bank AG
30.10.2014Yandex BuyStandpoint Research
24.10.2014Yandex BuyCanaccord Adams
DatumRatingAnalyst
06.10.2015Yandex BuyDeutsche Bank AG
31.07.2015Yandex BuyDeutsche Bank AG
30.10.2014Yandex BuyStandpoint Research
24.10.2014Yandex BuyCanaccord Adams
21.10.2014Yandex BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.04.2017Yandex HoldStandpoint Research
mehr Analysen