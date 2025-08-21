Nebius Aktie News: RTS Aktie Nebius gewinnt am Nachmittag kräftig
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Nebius. Das Papier von Nebius konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 37,9 Prozent auf 88,32 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Nebius nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 37,9 Prozent auf 88,32 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nebius-Aktie bei 97,08 USD. Bei 97,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 5.765.435 Nebius-Aktien den Besitzer.
Im Jahr 2024 erhielten Nebius-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Am 07.08.2025 hat Nebius die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,50 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 322,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 105,10 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 24,90 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Nebius am 30.10.2025 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nebius-Verlust in Höhe von -0,243 USD je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2017
|Yandex Hold
|Standpoint Research
|06.10.2015
|Yandex Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2015
|Yandex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2014
|Yandex Buy
|Standpoint Research
|24.10.2014
|Yandex Buy
|Canaccord Adams
