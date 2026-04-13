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Heute im FokusNeue Hoffnung nach gescheiterten Iran-Gesprächen: DAX im Minus -- US-Börsen fest -- Entlastung bei Benzinpreisen kommt -- Nike, Palantir, DroneShield, TUI, VW, BioNTech, Lufthansa im Fokus
VERBIO-Aktie im Aufwind. Revolution Medicines meldet Durchbruch bei Krebs-Medikament. Amazon treibt Marvell-Aktie an. Goldman Sachs übertrifft Gewinnerwartungen. Deutsche Börse erwirbt Minderheitsbeteiligung an Indexanbieter MerQube. ServiceNow-Aktie durch KI-Zweifel belastet. E.ON sieht anhaltend hohe Energiepreise nach Iran-Konflikt.
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