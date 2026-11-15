Nebius Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nebius Group präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 6,99 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -23,370 ARS je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nebius Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 657,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.471,03 Milliarden ARS im Vergleich zu 194,10 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Redaktion Finanzen.net