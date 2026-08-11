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Nebius vor Quartalszahlen

Nebius im KI-Rausch: Milliardenauftrag vor den Quartalszahlen treibt die Aktie an

Nebius im KI-Rausch: Milliardenauftrag vor den Quartalszahlen treibt die Aktie an

Ein Milliardenvertrag mit einem KI-Startup und ein neuer Rechencluster in Finnland heizen die Erwartungen vor den Zahlen an.

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  • KI-Startup sichert sich Rechenkapazität für mehrere Jahre im Voraus
  • Neuer Rechencluster in Finnland soll die Kapazität weiter ausbauen
  • Blick richtet sich nun auf die Telefonkonferenz vor Börsenbeginn
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Nebius wird heute vor US-Börsenstart seine Zahlen zum zweiten Quartal 2026 vorlegen. Bereits vor der Berichtsvorlage feiern Anleger und schieben die Aktie vorbörslich an der NASDAQ zeitweise um 10,34 Prozent auf 213,00 US-Dollar hoch. Hintergrund des Optimismus ist ein mehrjähriger Cloud-Vertrag mit dem KI-Startup Reflection AI.

Milliardenvertrag mit Reflection AI

Der Cloudinfrastruktur-Anbieter Nebius liefert im Rahmen der neuen Vereinbarung GPU-basierte Cloud-Dienste an Reflection AI bis ins Jahr 2029. Einem Reuters-Bericht zufolge sichert sich das KI-Unternehmen damit Rechenkapazität, darunter Zugang zu den neuesten NVIDIA-Chips. Der Vertrag reiht sich in ein wachsendes Portfolio mehrjähriger Abnahmeverträge ein, zu dem bereits ein Fünfjahresvertrag mit Meta Platforms über 27 Milliarden US-Dollar sowie eine Vereinbarung mit Microsoft über 17 Milliarden US-Dollar zählen.

Parallel zum neuen Vertrag nahm Nebius einen sogenannten Vera-Rubin-Rechencluster in seinem Rechenzentrum in Finnland in Betrieb, um die eigene Kapazitätsbasis zu erweitern. Bereits Mitte Juli 2026 hatte das Unternehmen ein Asset-Light-Modell eingeführt, über das externe Rechenzentrumsbetreiber die eigene KI-Cloud-Plattform hosten können. Zur Finanzierung des Ausbaus soll Nebius laut Berichten zudem eine besicherte Kreditfazilität über rund 775 Millionen US-Dollar abgeschlossen haben, die durch GPU-Anlagen und vertraglich gebundene Zahlungsströme abgesichert ist und im Oktober 2030 fällig wird.

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Zahlen zum zweiten Quartal und Investitionsdruck dürften Nebius-Aktie bewegen

Am Mittwoch steht ein weiterer potenziell kursbewegender Termin für Nebius an: Das Unternehmen öffnet seine Bücher für das zweite Jahresviertel. Im ersten Quartal hatte das Unternehmen einen Umsatz von 399 Millionen US-Dollar gemeldet, ein Plus von 684 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während das bereinigte EBITDA von einem Verlust von 53,7 Millionen US-Dollar auf einen Gewinn von 129,5 Millionen US-Dollar drehte. Der ausgewiesene Nettogewinn von 621 Millionen US-Dollar war dabei maßgeblich durch einen nicht zahlungswirksamen Bewertungsgewinn auf Aktienbeteiligungen geprägt, während der bereinigte Nettoverlust bei rund 100 Millionen US-Dollar lag.

Nebius hat sein Kapazitätsziel für 2026 auf mehr als 4 Gigawatt angehoben und den Investitionsplan auf bis zu 25 Milliarden US-Dollar erhöht, nach zuvor 16 bis 20 Milliarden US-Dollar. Kernstück ist eine neue KI-Fabrik in Pennsylvania mit bis zu 1,2 Gigawatt Leistung. Der bekannte Investor Michael Burry hat jedoch eine Short-Position gegen Nebius offengelegt und dabei die Verschuldung sowie den hohen Investitionsbedarf als Begründung angeführt.

Der Wettbewerber CoreWeave, ebenfalls im sogenannten Neocloud-Segment aktiv, hatte am Vortag mit starken Zahlen vorgelegt und für das zweite Quartal einen Umsatzanstieg von 112 Prozent auf 2,58 Milliarden US-Dollar vermeldet. Zeitgleich hob das Unternehmen die Jahresprognose für den Umsatz auf 12,4 bis 13,2 Milliarden US-Dollar an. Beobachter werten die CoreWeave-Zahlen häufig als Stimmungsindikator für das Neocloud-Segment, zu dem auch Nebius zählt.

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Nun muss auch Nebius liefern. Die Telefonkonferenz, die auf die Bilanzvorlage folgt, dürfte zusätzliche Hinweise zur Umsetzung des erweiterten Vertragsportfolios liefern.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: jackpress / Shutterstock.com, Piotr Swat / Shutterstock.com

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