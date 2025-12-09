DAX24.145 +0,4%Est505.726 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 +1,7%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.423 -0,6%Euro1,1655 +0,1%Öl62,32 -0,3%Gold4.204 +0,3%
Nedeljkovic folgt auf Zipse an BMW-Spitze

09.12.25 10:30 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
BMW AG
96,70 EUR -0,34 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Milan Nedeljkovic wird neuer BMW-Chef. Zum 14. Mai soll der jetzige Produktionsvorstand des Autobauers Oliver Zipse ablösen, der seit 2019 Vorstandsvorsitzender ist, wie der Konzern am Dienstag in München mitteilte./ruc/DP/men

