Nedeljkovic folgt auf Zipse an BMW-Spitze
09.12.25 10:30 Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Milan Nedeljkovic wird neuer BMW-Chef. Zum 14. Mai soll der jetzige Produktionsvorstand des Autobauers Oliver Zipse ablösen, der seit 2019 Vorstandsvorsitzender ist, wie der Konzern am Dienstag in München mitteilte./ruc/DP/men
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:41
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.2025
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|26.11.2025
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.2025
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.2025
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.2025
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
