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Negative Analyse

FMC-Aktie: Abstufung durch Exane BNP beendet Erholung vorerst

FMC-Aktie: Abstufung durch Exane BNP beendet Erholung vorerst

Nach der jüngsten Erholung der Aktien von FMC haben diese am Dienstag einen Dämpfer erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
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Das französische Investmenthaus Exane BNP stufte die Papiere des Dialysedienstleisters von "Neutral" auf "Underperform" ab. Daraufhin verloren sie am späten Mittag 2,2 Prozent auf knapp 43 Euro. Am Vortag waren sie mit knapp 44 Euro auf den höchsten Stand seit November vergangenen Jahres geklettert.

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Analyst Hugo Solvet prognostiziert, dass auf dem wichtigen US-Dialysemarkt die Volumina der Behandlungen noch für längere Zeit auf niedrigerem Niveau verharren dürften. Seit Jahresbeginn sei der Aktienkurs von Fresenius Medical Care (FMC) um 6 Prozent gestiegen, vom Tief Anfang Mai sogar um mehr als 20 Prozent. Gleichzeitig seien die Konsensschätzungen aber gesunken.

/bek/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Fresenius Medical Care, Fresenius Medical Care

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Fresenius Medical Care (FMC) St. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
21.07.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Hold Deutsche Bank AG
20.07.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform Bernstein Research
07.07.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.