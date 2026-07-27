FMC-Aktie: Abstufung durch Exane BNP beendet Erholung vorerst
Nach der jüngsten Erholung der Aktien von FMC haben diese am Dienstag einen Dämpfer erhalten.
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Das französische Investmenthaus Exane BNP stufte die Papiere des Dialysedienstleisters von "Neutral" auf "Underperform" ab. Daraufhin verloren sie am späten Mittag 2,2 Prozent auf knapp 43 Euro. Am Vortag waren sie mit knapp 44 Euro auf den höchsten Stand seit November vergangenen Jahres geklettert.
Analyst Hugo Solvet prognostiziert, dass auf dem wichtigen US-Dialysemarkt die Volumina der Behandlungen noch für längere Zeit auf niedrigerem Niveau verharren dürften. Seit Jahresbeginn sei der Aktienkurs von Fresenius Medical Care (FMC) um 6 Prozent gestiegen, vom Tief Anfang Mai sogar um mehr als 20 Prozent. Gleichzeitig seien die Konsensschätzungen aber gesunken.
/bek/mis
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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Fresenius Medical Care (FMC) St. Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.07.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.