FMC-Aktie: Abstufung durch Exane BNP beendet Erholung vorerst

Negative Analyse

28.07.26 13:38 Uhr

Nach der jüngsten Erholung der Aktien von FMC haben diese am Dienstag einen Dämpfer erhalten.

Analyst Hugo Solvet prognostiziert, dass auf dem wichtigen US-Dialysemarkt die Volumina der Behandlungen noch für längere Zeit auf niedrigerem Niveau verharren dürften. Seit Jahresbeginn sei der Aktienkurs von Fresenius Medical Care (FMC) um 6 Prozent gestiegen, vom Tief Anfang Mai sogar um mehr als 20 Prozent. Gleichzeitig seien die Konsensschätzungen aber gesunken.

Das französische Investmenthaus Exane BNP stufte die Papiere des Dialysedienstleisters von "Neutral" auf "Underperform" ab. Daraufhin verloren sie am späten Mittag 2,2 Prozent auf knapp 43 Euro. Am Vortag waren sie mit knapp 44 Euro auf den höchsten Stand seit November vergangenen Jahres geklettert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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