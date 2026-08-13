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Negative Analyse

LANXESS-Aktie schwächer: Exane BNP Paribas wird pessimistisch

LANXESS-Aktie schwächer: Exane BNP Paribas wird pessimistisch

Die schwachen Aktien von LANXESS haben am Dienstag ihre Kurslücke der Erholung vom März geschlossen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
14.23 EUR -0.74 EUR -4.94 %
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Damals hatte JPMorgan eine Kehrtwende vollzogen und aus einer skeptischen Einstufung eine Empfehlung gemacht.

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Nun belastet der Pessimismus von Exane BNP Paribas, die die Aktien auf "Underperform" abstufte. Die Papiere des Spezialchemiekonzerns sinken zeitweise via XETRA um 4,91 Prozent auf 14,32 Euro. Ihr Kursziel setzten die Experten der französischen Investmentbank auf 12 Euro.

Im Frühjahr hatten sich die Aktien vor allem in der Aussicht auf eine Sonderkonjunktur durch den Iran-Krieg und damit verbundene Ölengpässe bei asiatischer Konkurrenz profitiert. Vom Tief seit 2009 bei rund 11 Euro waren LANXESS innerhalb weniger Tage um rund 76 Prozent nach oben geschossen. Von dieser Erholung ist inzwischen mehr als die Hälfte verpufft.

Zuletzt wurden Anleger und Analysten wieder deutlich skeptischer. Die grundlegenden Probleme der von Überkapazitäten geplagten Branche rückten wieder in den Vordergrund. In der Vorwoche hatte Berenberg bereits zum Verkauf geraten. Auch JPMorgan steht seit Mitte Mai bereits wieder auf "Neutral".

/ag /mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: LANXESS, 360b / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
13.08.26 LANXESS Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
10.08.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 LANXESS Halten DZ BANK
07.08.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

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