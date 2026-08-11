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Negative Analyse

Novo Nordisk-Aktie tiefrot: Berenberg stuft ab - Kursziel gekappt

Novo Nordisk-Aktie tiefrot: Berenberg stuft ab - Kursziel gekappt

Die Privatbank Berenberg hat Novo Nordisk von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 325 auf 305 dänische Kronen gesenkt.

Der "Kampf um die Pille" dürfte im zweiten Halbjahr an Schärfe zunehmen, schrieb Kerry Holford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Öffnung des US-Gesundheitsprogramms Medicare für Abnehmpräparate dürfte zwar die Nachfrage ankurbeln. Allerdings werde wohl der US-Kontrahent Eli Lilly hier die Nase vorn haben, wie schon auf dem freien Markt für diese Mittel.

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An der Heimatbörse fiel die Novo Nordisk-Aktie letztlich um 2,51 Prozent auf 299,50 Kronen.

/rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
08:21 Novo Nordisk Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.26 Novo Nordisk Halten DZ BANK
06.08.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
06.08.26 Novo Nordisk Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital