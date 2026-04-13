Negative Analyse

Die Aktien von AIXTRON zollen am Dienstag weiter ihrem guten Lauf Tribut.

Am Vormittag sank der Kurs des Halbleiterausrüsters um bis zu 3,1 Prozent und gehörte damit zu den klaren Verlierern in einem Marktumfeld, das sich ansonsten erholt zeigte. Nach dem Hoch seit Januar 2024, das vor dem Wochenende bei 38,27 Euro markiert worden war, hatte es am Vortag schon Gewinnmitnahmen gegeben. Zuletzt war das Minus am Dienstag mit 36,10 Euro 1,8 Prozent groß.

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Anleger folgten damit auch der Investmentbank Oddo BHF, die die Aktien von AIXTRON am Dienstag von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft hat. Inzwischen sei bis 2027 ein optimaler Geschäftsverlauf eingepreist, begründete der Analyst Martin Marandon-Carlhian diesen Schritt. Denn in diesem Jahr haben sich die Titel mehr als verdoppelt, was vor allem an einer Rally liegt, die Ende Februar eingeleitet wurde. Der Experte sieht kaum noch Spielraum für positive Überraschungen, auch wenn er betonte, dass es an einer starken Umsatzerholung des Chipausrüsters grundsätzlich keine Zweifel gebe.

/tih/jha/