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Negative Analyse

Weitere Gewinnmitnahmen bei AIXTRON-Aktie nach Oddo-Abstufung

14.04.26 12:27 Uhr
AIXTRON-Aktie rutscht weiter ab: Oddo-Abstufung löst Gewinnmitnahmen aus | finanzen.net

Die Aktien von AIXTRON zollen am Dienstag weiter ihrem guten Lauf Tribut.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
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Am Vormittag sank der Kurs des Halbleiterausrüsters um bis zu 3,1 Prozent und gehörte damit zu den klaren Verlierern in einem Marktumfeld, das sich ansonsten erholt zeigte. Nach dem Hoch seit Januar 2024, das vor dem Wochenende bei 38,27 Euro markiert worden war, hatte es am Vortag schon Gewinnmitnahmen gegeben. Zuletzt war das Minus am Dienstag mit 36,10 Euro 1,8 Prozent groß.

Anleger folgten damit auch der Investmentbank Oddo BHF, die die Aktien von AIXTRON am Dienstag von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft hat. Inzwischen sei bis 2027 ein optimaler Geschäftsverlauf eingepreist, begründete der Analyst Martin Marandon-Carlhian diesen Schritt. Denn in diesem Jahr haben sich die Titel mehr als verdoppelt, was vor allem an einer Rally liegt, die Ende Februar eingeleitet wurde. Der Experte sieht kaum noch Spielraum für positive Überraschungen, auch wenn er betonte, dass es an einer starken Umsatzerholung des Chipausrüsters grundsätzlich keine Zweifel gebe.

/tih/jha/

Bildquellen: AIXTRON SE

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26.03.2026AIXTRON SE Equal-weightMorgan Stanley
02.03.2026AIXTRON SE NeutralUBS AG
27.02.2026AIXTRON SE HoldWarburg Research
26.02.2026AIXTRON SE HoldWarburg Research
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11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
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