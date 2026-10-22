Negative Bewertungsänderung: DZ BANK stuft QIAGEN-Aktie auf Halten herunter

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22.10.26 15:52 Uhr

DZ BANK hat eine ausführliche Analyse der QIAGEN-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die DZ Bank hat Qiagen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 43,00 auf 46,50 Euro angehoben. Der Laborausrüster habe mit dem Finanzinvestor EQT eine Vereinbarung über ein freiwilliges öffentliches Kaufgebot für sämtliche Qiagen-Aktien zu 46,50 Euro je Aktie geschlossen, schrieb Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kaufofferte sei sehr attraktiv und dürfte deshalb die Mindestannahmequote erreichen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die QIAGEN-Aktie am Tag der Analyse

Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:36 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,0 Prozent auf 44,97 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 3.593.750 Stück. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte die QIAGEN-Aktie um 10,0 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.