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Negative Catalyst Watch

Ahold-Aktie fest: JPMorgan hebt Kursziel leicht an - warnt aber weiter

24.06.26 11:03 Uhr
Ahold-Aktie stabil: Analyst sieht trotz höherem Kursziel dunkle Wolke | finanzen.net

JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize zwar leicht angehoben, bleibt für die Aktie jedoch negativ gestimmt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ahold Delhaize (Ahold)
34,92 EUR 0,16 EUR 0,46%
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Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize (Ahold)von 23,86 auf 24,07 Euro angehobena, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese drückte den Papieren des Einzelhändlers am Dienstag mit Blick auf den Halbjahresbericht Anfang August zudem den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf. Er geht davon aus, dass sich das Umsatzwachstum im zweiten Quartal weiter abgeschwächt hat. Zudem hinterließen Investitionen Spuren bei der Marge. Olcese hält die Markterwartungen für zu hoch und fürchtet entsprechende Enttäuschungen.

Die Ahold-Aktie legt in den Niederlanden zeitweise 0,20 Prozent auf 34,92 Euro zu.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Koen van Weel/AFP/Getty Images, Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

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Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

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08:01Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
18.06.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.06.2026Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
02.06.2026Ahold Delhaize (Ahold) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.06.2026Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
06.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
01.04.2026Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
16.02.2026Ahold Delhaize (Ahold) BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.02.2026Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.06.2026Ahold Delhaize (Ahold) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) Equal WeightBarclays Capital
07.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) Market-PerformBernstein Research
06.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) Market-PerformBernstein Research
20.04.2026Ahold Delhaize (Ahold) Market-PerformBernstein Research
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08:01Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
18.06.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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