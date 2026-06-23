Negative Catalyst Watch

Ahold-Aktie fest: JPMorgan hebt Kursziel leicht an - warnt aber weiter

24.06.26 11:03 Uhr

JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize zwar leicht angehoben, bleibt für die Aktie jedoch negativ gestimmt.

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Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize (Ahold)von 23,86 auf 24,07 Euro angehobena, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese drückte den Papieren des Einzelhändlers am Dienstag mit Blick auf den Halbjahresbericht Anfang August zudem den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf. Er geht davon aus, dass sich das Umsatzwachstum im zweiten Quartal weiter abgeschwächt hat. Zudem hinterließen Investitionen Spuren bei der Marge. Olcese hält die Markterwartungen für zu hoch und fürchtet entsprechende Enttäuschungen. Wer­bung Wer­bung Die Ahold-Aktie legt in den Niederlanden zeitweise 0,20 Prozent auf 34,92 Euro zu. NEW YORK (dpa-AFX Broker)

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