Negative Catalyst Watch

JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize zwar leicht angehoben, bleibt für die Aktie jedoch negativ gestimmt.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize (Ahold)von 23,86 auf 24,07 Euro angehobena, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese drückte den Papieren des Einzelhändlers am Dienstag mit Blick auf den Halbjahresbericht Anfang August zudem den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf. Er geht davon aus, dass sich das Umsatzwachstum im zweiten Quartal weiter abgeschwächt hat. Zudem hinterließen Investitionen Spuren bei der Marge. Olcese hält die Markterwartungen für zu hoch und fürchtet entsprechende Enttäuschungen.

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Die Ahold-Aktie gibt in den Niederlanden zeitweise 0,46 Prozent auf 34,69 Euro nach.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)