DAX24.673 -0,9%Est506.210 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1400 +2,2%Nas25.587 -2,2%Bitcoin55.116 +0,1%Euro1,1358 -0,2%Öl75,96 -1,4%Gold4.082 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Micron Technology 869020 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Techsektor bleint im Anlegerfokus: DAX schwächer -- Asiens Börsen stabilisieren sich -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung mit Milliarden-Rückkauf -- Cerebras, DHL, 1&1, United Internet im Fokus
Top News
Jetzt entdecken: Das finanzen.net Kryptodepot mit exklusiven Handelsideen und Markt-Updates von Investor-Guard Thomas Jansen. Jetzt entdecken: Das finanzen.net Kryptodepot mit exklusiven Handelsideen und Markt-Updates von Investor-Guard Thomas Jansen.
Cerebras-Aktie bricht nach erstem Quartalsbericht ein: Was Anleger über den Kursrückgang wissen müssen Cerebras-Aktie bricht nach erstem Quartalsbericht ein: Was Anleger über den Kursrückgang wissen müssen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Negative Catalyst Watch

Ahold-Aktie tiefer: JPMorgan hebt Kursziel leicht an - warnt aber weiter

24.06.26 09:22 Uhr
Ahold-Aktie tiefer: Analyst sieht trotz höherem Kursziel dunkle Wolke | finanzen.net

JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize zwar leicht angehoben, bleibt für die Aktie jedoch negativ gestimmt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ahold Delhaize (Ahold)
34,49 EUR -0,27 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize (Ahold)von 23,86 auf 24,07 Euro angehobena, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese drückte den Papieren des Einzelhändlers am Dienstag mit Blick auf den Halbjahresbericht Anfang August zudem den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf. Er geht davon aus, dass sich das Umsatzwachstum im zweiten Quartal weiter abgeschwächt hat. Zudem hinterließen Investitionen Spuren bei der Marge. Olcese hält die Markterwartungen für zu hoch und fürchtet entsprechende Enttäuschungen.

Die Ahold-Aktie gibt in den Niederlanden zeitweise 0,46 Prozent auf 34,69 Euro nach.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Koen van Weel/AFP/Getty Images, Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

DatumRatingAnalyst
08:01Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
18.06.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.06.2026Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
02.06.2026Ahold Delhaize (Ahold) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.06.2026Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
06.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
01.04.2026Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
16.02.2026Ahold Delhaize (Ahold) BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.02.2026Ahold Delhaize (Ahold) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.06.2026Ahold Delhaize (Ahold) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) Equal WeightBarclays Capital
07.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) Market-PerformBernstein Research
06.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) Market-PerformBernstein Research
20.04.2026Ahold Delhaize (Ahold) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:01Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
18.06.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026Ahold Delhaize (Ahold) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ahold Delhaize (Ahold) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen