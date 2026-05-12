Douglas-Aktie auf Rekordtief: Abstufung belastet den Kurs
Nach einer negativen Analysten-Einschätzung setzt sich am Donnerstag die schwache Kursentwicklung der Douglas-Papiere fort.
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Mit 8,64 Euro rutschten sie via XETRA erneut auf ein Rekordtief und verloren später noch 0,67 Prozent beim Kurs von 8,87 Euro. Die Deutsche Bank strich ihre Kaufempfehlung für die Anteile der Parfümeriekette und senkte das Kursziel von 16,00 auf 10,50 Euro.
Die Anlagestory stehe zunehmend unter Druck, schrieb Analyst Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee nach dem Quartalsbericht. Zum einen sei das Konsumumfeld schwach und zum anderen wachse der Bereich Premiumbeauty vor allem online, wo Douglas weniger Differenzierungsmöglichkeiten habe.
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FRANKFURT (dpa-AFX)
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