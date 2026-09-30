Negative Entwicklung: Deutsche Bank AG senkt Commerzbank-Aktie auf Hold

Bewertung im Fokus

30.09.26 10:22 Uhr

Deutsche Bank AG hat die Commerzbank-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Aktien der Commerzbank bei unverändertem Kursziel von 42 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. "Neue Phase, neues Rating", schrieb Benjamin Goy in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Viele der Kurstreiber wie steigende Zinseinkünfte und üppige Ausschüttungen seien inzwischen entweder bereits eingepreist oder durch die Outperformance zumindest am Markt realisiert worden. Die Bewertung liege auch nach gestiegenen Gewinnerwartungen über dem Branchenschnitt.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Commerzbank-Aktie am Tag der Analyse

Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 10:06 Uhr um 2,2 Prozent auf 41,06 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 2,29 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 525.500 Commerzbank-Aktien. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 17,2 Prozent zu Buche. Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 05.11.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:30 / CET



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