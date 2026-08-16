Negativer Pegelstand des Rheins in Düsseldorf

16.08.26 11:11 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das Niedrigwasser des Rheins hat in Düsseldorf einen historischen Tiefststand erreicht. Der Pegelstand sank erstmals in den Negativbereich, wie aus den aktuellen Daten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein hervorgeht. Am Sonntagmorgen ist demnach in Düsseldorf der Pegelstand auf minus 1 Zentimeter zurückgegangen.

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Die Prognose für diesen Pegel sieht in den kommenden Tagen keinen tieferen Wasserstand mehr vor. Im Verlauf der neuen Woche wird ein leichter Anstieg des Pegelstandes auf 10 Zentimeter erwartet. Der Wasserstand des Rheins wird damit aber auch weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau bleiben.

Die Fahrrinne ist deutlich tiefer als der jeweilige Pegelstand am Ufer. In Düsseldorf sind das 1,59 Meter, von denen bei einem Pegelstand von minus 1 Zentimeter dann noch 1,58 Meter bleiben. Wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein bereits mitgeteilt hatte, fahren kaum noch Schiffe. Dadurch gebe es zeitweise kaum noch Wellengang auf dem Rhein./vd/DP/mis