Negativlauf gestoppt

Die Intel-Aktie stoppt ihren jüngsten Kursrutsch und schafft nach fünf Verlusttagen den Sprung zurück ins Plus. Optimistische Analystenstimmen geben Rückenwind.

• Aktie nach fünf verlustreichen Handelstagen wieder im Plus

• Mögliche Neubewertung nach jüngstem Rücksetzer

• Melius Research und Citi erhöhen ihre Kursziele deutlich und bleiben bei Buy



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Intel-Aktie unterbricht Negativserie

Nach fünf verlustreichen Handelstagen findet die Intel-Aktie am Dienstag zurück in die Spur. Im NASDAQ-Handel legt das Papier zeitweise um 3,22 Prozent auf 111,66 US-Dollar zu. Damit pausiert der jüngste Abverkauf vorerst und Anleger bekommen nach der schwachen Vorwoche ein erstes Entspannungssignal.

Wie Barron's berichtet, war die Aktie zuvor deutlich unter Druck geraten, nachdem sie zwischen dem 30. März und dem 11. Mai um mehr als 200 Prozent gestiegen war. Nach einer solchen Rally war ein Rücksetzer kaum überraschend. Die entscheidende Frage lautet nun: War das nur eine technische Verschnaufpause oder der Beginn einer stärkeren Korrektur?

Was den Stimmungswandel befeuert

Der neue Optimismus hängt vor allem mit positiven Analystenkommentaren zusammen. Wie Barron's berichtet, sieht Seaport-Analyst Jay Goldberg Intel trotz der starken Kursentwicklung nicht zwingend als überhitzt an. Zwar seien viele Chipwerte ihren Fundamentaldaten bereits vorausgelaufen, Intel habe aber eine gute Chance, in diese Bewertung hineinzuwachsen.

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Für Anleger ist das ein wichtiges Signal: Die Rally wird damit nicht nur als Spekulation auf KI-Fantasie gelesen, sondern auch als Wette auf künftige Ergebnisstärke. Goldberg warnt zwar vor einem holprigen Halbleitermarkt im kurzfristigen Verlauf. Bei Intel scheint der Markt aber darauf zu setzen, dass Rücksetzer eher Kaufinteresse wecken als eine komplette Neubewertung nach unten auslösen.

Auch andere Analysten bleiben optimistisch

Zusätzlichen Rückenwind liefern weitere Häuser. Laut "TheFly" hat Melius Research das Kursziel für Intel von 100 auf 150 US-Dollar angehoben und die Buy-Einstufung bestätigt. Analyst Benjamin Reitzes zeigte sich demnach langfristig optimistischer für Speicher- und KI-Halbleiterwerte und zählt Intel zu den sogenannten "Bottleneck Stocks", denen er weiteres Aufwärtspotenzial zutraut.

Auch Citi bleibt "TheFly" zufolge positiv: So erhöhte Analyst Atif Malik das Kursziel von 95 auf 130 US-Dollar und bestätigte ebenfalls seine Kaufempfehlung. Grundlage ist ein neues Modell für den CPU-Gesamtmarkt, der bis 2030 jährlich um 35 Prozent auf 132 Milliarden US-Dollar wachsen soll. Besonders stark sollen dabei agentic CPU-Anwendungen zulegen.

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Was bedeutet das jetzt für Anleger?

Für Anleger wird Intel damit wieder zu einer klassischen Bewertungs- und Momentumfrage. Die Aktie hat stark korrigiert, aber nach der massiven Rally ist weiterhin viel Zukunft im Kurs enthalten. Die neuen Kursziele zeigen: Einige Analysten trauen Intel deutlich mehr Gewinnkraft zu, vor allem mit Blick auf die kommenden Jahre.

Entscheidend dürfte nun sein, ob das Unternehmen die Erwartungen mit tatsächlichem Wachstum unterfüttern kann. Kurzfristig stützt die Analystenwelle den Kurs und kann weitere Käufer anziehen. Mittel- bis langfristig muss Intel aber beweisen, dass aus KI-, CPU- und Halbleiterfantasie belastbare Erträge werden.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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