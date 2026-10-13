Neil Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

13.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,0 Millionen INR – ein Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Neil Industries 10,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,31 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 INR je Aktie generiert.

Neil Industries präsentierte am 12.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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