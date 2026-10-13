Neil Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Neil Industries präsentierte am 12.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,31 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,0 Millionen INR – ein Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Neil Industries 10,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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