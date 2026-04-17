DAX24.702 +2,3%Est506.058 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5500 -4,7%Nas24.468 +1,5%Bitcoin64.704 -1,2%Euro1,1763 ±0,0%Öl90,38 -8,0%Gold4.834 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 ITM Power A0B57L Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran öffnet Straße von Hormus: Dow letztlich stark -- DAX macht Kurssprung ins Wochenende -- Ölpreise fallen -- Bitcoin steigt -- Netflix-Ausblick enttäuscht -- Manycore, ITM Power, Mercedes im Fokus
Top News
Situation verschärft sich erneut: Iran macht Straße von Hormus wieder dicht - Ölpreise im Fokus Situation verschärft sich erneut: Iran macht Straße von Hormus wieder dicht - Ölpreise im Fokus
Bedrohung durch Quanten-Computing: Grayscale sieht Governance als Bitcoins größtes Problem an Bedrohung durch Quanten-Computing: Grayscale sieht Governance als Bitcoins größtes Problem an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil