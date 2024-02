NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Donnerstagvormittag billiger

So entwickelt sich NEL ASA

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,1 Prozent auf 0,468 EUR ab.

Die NEL ASA-Aktie wies um 09:14 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 0,468 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die NEL ASA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,461 EUR aus. Bei 0,475 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 330.293 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,725 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 268,483 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,435 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 7,073 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,49 NOK an.

NEL ASA ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 28.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von NEL ASA veröffentlicht werden. Am 13.02.2025 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

