NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Freitagmittag im Aufwind

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 13:12 Uhr 1,9 Prozent auf 1,58 EUR. Bei 1,58 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,55 EUR. Zuletzt wechselten 153.151 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 07.04.2021 markierte das Papier bei 2,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.01.2022 gab der Anteilsschein bis auf 1,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,46 Prozent würde die NEL ASA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,63 NOK für die NEL ASA-Aktie.

Am 16.02.2022 äußerte sich NEL ASA zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 NOK gegenüber 0,90 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,66 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 229,00 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 248,00 Millionen NOK US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2021 dürfte NEL ASA am 16.02.2022 präsentieren. Am 15.02.2023 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2022 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NEL ASA 2023 einen Verlust in Höhe von -0,247 NOK ausweisen wird.

