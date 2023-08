NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Dienstagvormittag verlustreich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 1,23 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Der NEL ASA-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 1,23 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die NEL ASA-Aktie bis auf 1,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,24 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 272.086 NEL ASA-Aktien.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 1,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 40,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 0,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 30,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,24 NOK an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 18.07.2023. Das vergangene Quartal hat NEL ASA mit einem Umsatz von insgesamt 229,30 NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,30 NOK erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 28.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von NEL ASA.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen

NEL-Aktie klettert zweistellig: NEL ASA legt beim Umsatz kräftig zu - Mehr Verlust als erwartet

NEL ASA-Aktie: Wer ist eigentlich NEL-ASA Chef Håkon Volldal?