NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von NEL ASA

Kurs der NEL ASA

Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 0,990 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 0,990 EUR. In der Spitze fiel die NEL ASA-Aktie bis auf 0,990 EUR. Bei 1,011 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 327.565 NEL ASA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 1,725 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NEL ASA-Aktie somit 42,580 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 0,945 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,545 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,77 NOK je NEL ASA-Aktie aus.

Am 18.07.2023 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Mit einem Umsatz von 229,30 NOK, gegenüber 229,30 NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte NEL ASA die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie im Minus: Credit Suisse hat Ziel für NEL gesenkt

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen

NEL-Aktie klettert zweistellig: NEL ASA legt beim Umsatz kräftig zu - Mehr Verlust als erwartet