NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von NEL ASA gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 0,616 EUR.

Das Papier von NEL ASA legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 0,616 EUR. Den Tageshöchststand markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,622 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,620 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 415.827 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 1,725 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 180,042 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,561 EUR am 25.10.2023. Mit Abgaben von 8,834 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 15,49 NOK an.

NEL ASA veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

NEL ASA wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können NEL ASA-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Redaktion finanzen.net

