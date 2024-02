NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger schicken NEL ASA am Freitagnachmittag ins Plus

NEL ASA im Fokus

Die Aktie von NEL ASA zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das NEL ASA-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 0,478 EUR.

Die NEL ASA-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 0,478 EUR. Die NEL ASA-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,523 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,466 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.856.176 NEL ASA-Aktien.

Bei 1,725 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 260,472 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,435 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 10,002 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,49 NOK je NEL ASA-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NEL ASA am 25.10.2023 vor.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von NEL ASA.

