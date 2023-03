NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Im Frankfurt-Handel kam die NEL ASA-Aktie um 04:20 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 1,40 EUR. In der Spitze gewann die NEL ASA-Aktie bis auf 1,42 EUR. In der Spitze fiel die NEL ASA-Aktie bis auf 1,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,39 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 298.987 NEL ASA-Aktien.

Am 09.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 1,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Kursplus von 26,25 Prozent wieder erreichen. Bei 0,94 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 48,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,24 NOK je NEL ASA-Aktie aus.

Am 21.10.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Umsatzseitig standen 229,30 NOK in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NEL ASA 229,30 NOK erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.04.2023 terminiert. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können NEL ASA-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

