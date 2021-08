NEL ASA-Aktie aktuell: NEL ASA gewinnt an Fahrt

Im Frankfurt-Handel gewannen die NEL ASA-Papiere zuletzt 0,6 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die NEL ASA-Aktie bei 1,66 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,65 EUR. Bisher wurden heute 105.215 NEL ASA-Aktien gehandelt.

Am 14.01.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,40 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,34 EUR. Dieser Wert wurde am 25.09.2020 erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,75 NOK aus. Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem NEL ASA-Verlust in Höhe von -0,244 NOK je Aktie aus.

Nel ASA ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute.

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie schlussendlich tiefrot: JPMorgan halbiert Kursziel für NEL ASA nahezu

Dekarbonisierung im Fokus: NEL erhält Auftrag für Bus-Projekt in London

Grüner Wasserstoff zum kleinen Preis: NEL ASA geht Kooperation mit Howden ein

