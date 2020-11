NEL ASA-Aktie aktuell: NEL ASA verzeichnet Verluste

Die NEL ASA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 1,62 EUR abwärts. Die NEL ASA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,60 EUR ab. Bei 1,65 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Bisher wurden via Frankfurt 222.516 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.09.2020 bei 2,20 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,63 EUR. Dieser Wert wurde am 16.03.2020 erreicht.

Analysten erwarten für 2021 einen Verlust in Höhe von -0,121 NOK je NEL ASA-Aktie.

Die NEL ASA Aktie wird unter der ISIN NO0010081235 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Chi-X, BATS Europe1, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in dem Index E-Mobilität Wasserstoff Index gelistet. NEL ASA ist ein Unternehmen aus Norwegen.

