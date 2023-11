Notierung im Blick

NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA springt am Donnerstagnachmittag hoch

02.11.23 16:10 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 5,8 Prozent im Plus bei 0,677 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:07 Uhr 5,8 Prozent auf 0,677 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,694 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,642 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.615.141 NEL ASA-Aktien umgesetzt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,725 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 154,727 Prozent über dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,561 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,075 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NEL ASA-Aktie bei 15,49 NOK. Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 25.10.2023. Am 28.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von NEL ASA veröffentlicht werden. Am 13.02.2025 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie NEL ASA-Aktie im Fokus: Das sind die größten Aktionäre von NEL NEL ASA-Aktie tiefrot: NEL reduziert Verluste - Umsatzanstieg geringer als erwartet thyssenkrupp nucera-Aktie unter Druck: Wasserstoff-Aktien wie nucera, ITM oder NEL ASA haben es weiter schwer

