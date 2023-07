NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Montagmittag verlustreich

Blick auf NEL ASA-Kurs

Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 1,06 EUR.

Der NEL ASA-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:02 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 1,06 EUR. Die NEL ASA-Aktie sank bis auf 1,05 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,09 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.844.598 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 1,72 EUR. 62,23 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 0,95 EUR. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 12,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,28 NOK für die NEL ASA-Aktie.

Am 21.10.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal hat NEL ASA 229,30 NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 229,30 NOK umgesetzt worden.

NEL ASA dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 18.07.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 28.08.2024.

