NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger schicken NEL ASA am Mittag ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von NEL ASA. Das Papier von NEL ASA konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 4,0 Prozent auf 0,722 EUR.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 0,722 EUR zu. Bei 0,723 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,700 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der NEL ASA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.445.547 Stück gehandelt.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,725 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 138,983 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2023 Kursverluste bis auf 0,561 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,201 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,49 NOK.

NEL ASA ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

NEL ASA wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.02.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.02.2025.

