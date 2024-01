NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittag im Aufwind

Kurs der NEL ASA

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von NEL ASA. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 0,603 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die NEL ASA-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 0,603 EUR. Die NEL ASA-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,608 EUR an. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,599 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 541.798 NEL ASA-Aktien.

Bei 1,725 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 185,892 Prozent hinzugewinnen. Am 13.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,534 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 11,505 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NEL ASA-Aktie bei 14,34 NOK.

Am 25.10.2023 hat NEL ASA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt.

NEL ASA dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von NEL ASA.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL, Plug Power & Co.: Dieses Land könnte sich laut einer Analyse zum günstigsten Wasserstoffproduzenten Europas entwickeln

NEL ASA-Aktie dennoch deutlich fester: NEL-Aktie muss Platz im Stoxx Europe 600 räumen

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen