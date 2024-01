NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA tendiert am Nachmittag schwächer

Blick auf NEL ASA-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 0,593 EUR.

Das Papier von NEL ASA gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 16:06 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 0,593 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,589 EUR. Bei 0,599 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.427.973 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,725 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 190,809 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,534 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 9,983 Prozent würde die NEL ASA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,34 NOK.

Am 25.10.2023 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.02.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.02.2025.

