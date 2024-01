NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA büßt am Donnerstagvormittag ein

So bewegt sich NEL ASA

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 0,599 EUR nach.

Der NEL ASA-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:19 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 0,599 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NEL ASA-Aktie bisher bei 0,592 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,599 EUR. Bisher wurden via Tradegate 158.800 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,725 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NEL ASA-Aktie somit 65,277 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,534 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 10,855 Prozent würde die NEL ASA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,34 NOK.

Am 25.10.2023 lud NEL ASA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte NEL ASA am 28.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

